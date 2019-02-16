Детонатор, граната и 3 кг взрывчатки были изъяты у жителя Краснотурьинска
Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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3 килограмма взрывчатого вещества, граната, ружья с патронами, 3 электродетонатора и другие боеприпасы были изъяты правоохранительными органами у жителя Краснотурьинска.
Сотрудники исправительной колонии №3 направили правоохранительным органам информацию о хранении жителем Краснотурьинска боеприпасов.
В гараже, находящемся в поселке Медная Шахта Краснотурьинска, были найдены взрывчатка «Аммонит», масса которой составила около трех килограммов, два отрезка огнепроводного шнура, три электродетонатора, граната и ружье с запасом патронов.
При обыске в другом гараже, принадлежащем гражданину, в поселке Белка были обнаружены ружья Stoeger, Quanttro с запасом патронов. В помещениях также были найдены 9 граммов наркотического вещества.
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В отношении жителя города заведено сразу три уголовных дела, информирует пресс-служба ГУФСИН РФ по региону.
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