Погибла женщина: массовое ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов

Управляющий Volkswagen Polo мужчина направлялся в сторону Серова. Для совершения обгона водитель направил автомобиль на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной марки «ГАЗ-3302».

От столкновения иномарку отбросило обратно. Она столкнулась с «ВАЗ-2115». В течение нескольких секунд из-за несоблюдения дистанции ехавший в попутном направлении водитель автомобиля марки Honda Stream столкнулся с отечественным автомобилем.