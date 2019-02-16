Погибла женщина: массовое ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов
Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин произошло на 203-м км трассы Екатеринбург – Серов. Двое жителей Серова пострадали, 62-летняя пассажирка умерла от полученных травм.
Сюжеты: Екатеринбург
Управляющий Volkswagen Polo мужчина направлялся в сторону Серова. Для совершения обгона водитель направил автомобиль на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной марки «ГАЗ-3302».
От столкновения иномарку отбросило обратно. Она столкнулась с «ВАЗ-2115». В течение нескольких секунд из-за несоблюдения дистанции ехавший в попутном направлении водитель автомобиля марки Honda Stream столкнулся с отечественным автомобилем.
Жительница Серова, ехавшая в Volkswagen Polо, умерла от полученных травм. Водитель и еще одна пассажирка были госпитализированы в ГБ Кушвы, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей