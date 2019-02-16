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Погибла женщина: массовое ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погибла женщина: массовое ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов

Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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