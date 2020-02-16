Пропавшие в Нижнем Тагиле школьники найдены: их искали 180 полицейских

История, связанная с таинственной пропажей Кирилла и его друга, к счастью, закончилась благополучно. Одна из поисковых групп полиции обнаружила их сегодня вечером живыми и здоровыми. К счастью, они не успели стать участниками какой-либо криминальной истории, сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вечером в субботу третьеклассник Кирилл не вернулся домой ночевать, после чего родители написали заявление в полицию. А днем ранее - в пятницу 14 февраля - домой не пришел его товарищ, 9-летний Матвей. В воскресенье 16 февраля юных тагильчан нашли и вернули родителям.