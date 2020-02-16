Умерла третья пострадавшая при ЧП на заводе «Русский хром» в Первоуральске
Сегодня, 13:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В больнице скончалась последняя из трех пострадавших при взрыве от короткого замыкания на заводе «Русский хром» в Первоуральске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Ранее, 14 февраля, стало известно о смерти других двух пострадавших. Кроме того, источник издания сообщает, что семьям всех погибших будет оказана необходимая поддержка.
Напомним, ЧП произошло 13 февраля. Из-за короткого замыкания на питающей подстанции на заводе «Русский хром» произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Все они получили термические ожоги 80% тела.
На заводе под Екатеринбургом из-за короткого замыкания пострадали трое рабочих
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