В Нижнем Тагиле пропал 9-летний мальчик

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В Нижнем Тагиле разыскивается третьеклассник Кирилл Москаленко. Мальчик ушел из дома на Тагилстрое накануне днем около 16.00 и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказала TagilCity.ru мама пропавшего мальчика, случаи его ухода были и раньше. Однако он не пропадал так надолго и всегда возвращался ночевать домой. Родные школьника написали заявление в полицию.
В день пропажи Кирилл был одет в синюю шапку, серую с черным болоньевую куртку, темно-синие джинсы и темные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто видел мальчика, просят сообщить по телефону 89505519211 (мама) или в полицию — 02.
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