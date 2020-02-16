В центре Москвы в храме мужчина ранил ножом двух прихожан
Сегодня, 14:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 16 февраля, в Москве в храме на Бакунинской улице мужчина напал на людей с ножом. В результате происшествия ранены два человека, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирина Волк.
Подозреваемый в преступлении уже задержан.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи,рассказала Ирина Волк.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По словам источника издания в правоохранительных органах, нападавший находился в неадекватном состоянии.
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