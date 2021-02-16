Были нетрезвыми: двое мужчин обвиняются в грабеже несовершеннолетнего в Екатеринбурге

Обвиняемые, находясь в алкогольном опьянении, совершили нападение на 17-летнего подростка в Екатеринбурге, после чего похитили его мобильный телефон. К подростку было применено физическое насилие.

Два нетрезвых жителя Екатеринбурга встретили на своём пути несовершеннолетнего подростка, после чего они открыто забрали мобильный телефон юноши, стоимостью около 14 тысяч рублей. За подростка решил вступиться бывший полицейский, который в этот момент гулял с собакой, сообщает пресс-группа УМВД по г. Екатеринбургу. Очевидец попытался выяснить причину нападения на подростка, а также решил самостоятельно задержать двух нетрезвых мужчин. В этот момент мимо проезжали сотрудники правоохранительных органов, после чего они сразу же провели задержание двух подозреваемых в грабеже. На данный момент с подозреваемыми проводятся необходимые процессуальные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства и доказательства произошедшего. Напомним, 13 февраля рецидивист попытался ограбить пенсионера в одном из отделений банка Екатеринбурга. Изначально ему удалось скрыться, однако, сотрудники полиции смогли установить личность нападавшего. В Екатеринбурге рецидивист попытался ограбить пенсионера в отделении банка и попался

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