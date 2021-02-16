«Как был в трусах, так и побежал»: житель Волгоградской области спас тонущую собаку

Животное находилось в воде примерно 40 минут. Юрий хотел подползти к собаке по льду, но он не выдержал веса мужчины и спасатель провалился в воду. Ему пришлось рубить лед руками. После этого, по словам Юрия, у него в ссадинах колени, ноги и живот.