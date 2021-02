«Как был в трусах, так и побежал»: житель Волгоградской области спас тонущую собаку

Житель Волгоградской области Юрий Панфилкин спас из пруда тонущую собаку, при этом он сам провалился под лед.

Жители поселка Новая Балка заметили в пруду тонущую собаку, которая громко скулила и не могла выбраться из ледяной воды. Дети обратились за помощью к местному жителю Юрию Панфилкину. Я, не задумываясь, как был в трусах, так и побежал,рассказал мужчина V1. Животное находилось в воде примерно 40 минут. Юрий хотел подползти к собаке по льду, но он не выдержал веса мужчины и спасатель провалился в воду. Ему пришлось рубить лед руками. После этого, по словам Юрия, у него в ссадинах колени, ноги и живот. Собаку удалось спасти, она оказалась бездомной. Животное издалека узнает Юрия, он ее кормит. Кроме того, мужчина рассказал, что два года назад он спас из пруда тонувшую женщину, а также заботится о пожилых жителях поселка. Video: YouTube канал V1.RU | Новости Волгограда Напомним, в ноябре 2020 года спасатели достали провалившуюся под лед собаку на Тагильском пруду. О ней сообщили в службу спасения очевидцы, которые кормили уток. В Нижнем Тагиле спасатели достали провалившуюся под лед собаку

