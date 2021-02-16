«Как был в трусах, так и побежал»: житель Волгоградской области спас тонущую собаку

«Как был в трусах, так и побежал»: житель Волгоградской области спас тонущую собаку

Сегодня, 13:28ПроисшествияPhoto: скриншот YouTube канала V1
Житель Волгоградской области Юрий Панфилкин спас из пруда тонущую собаку, при этом он сам провалился под лед.

Жители поселка Новая Балка заметили в пруду тонущую собаку, которая громко скулила и не могла выбраться из ледяной воды. Дети обратились за помощью к местному жителю Юрию Панфилкину.

Я, не задумываясь, как был в трусах, так и побежал,рассказал мужчина V1.

Животное находилось в воде примерно 40 минут. Юрий хотел подползти к собаке по льду, но он не выдержал веса мужчины и спасатель провалился в воду. Ему пришлось рубить лед руками. После этого, по словам Юрия, у него в ссадинах колени, ноги и живот.

Собаку удалось спасти, она оказалась бездомной. Животное издалека узнает Юрия, он ее кормит.

Кроме того, мужчина рассказал, что два года назад он спас из пруда тонувшую женщину, а также заботится о пожилых жителях поселка.

Video: YouTube канал V1.RU | Новости Волгограда

Напомним, в ноябре 2020 года спасатели достали провалившуюся под лед собаку на Тагильском пруду. О ней сообщили в службу спасения очевидцы, которые кормили уток.

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