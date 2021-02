Артист Михаил Боярский был доставлен на «скорой» в больницу Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, у актёра неуточненная пневмония. Отмечается, что экспресс-тест на COVID-19 не показал наличие инфекции. Медиков «скорой» вызвала жена Михаила Боярского Лариса Луппиан из-за того, что у мужа повысилась температура и он жаловался на слабость, сообщает «Пятый канал».

