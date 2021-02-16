Пермяк распихал по карманам 365 «закладок» и попался полиции под Екатеринбургом

В садах под Екатеринбургом мужчина с 365 «закладками» в карманах был пойман полицейскими. Стражи порядка нашли еще наркотики дома у подозреваемого.

600 грамм наркотических средств в сумме изъяли сотрудники правоохранительных органов у 20-летнего жителя Перми. Он попался стражам порядка возле садового товарищества в Верх-Исетском районе. В 365 пакетиках, которые обнаружили при подозреваемом, содержалось 120 грамм N-метилэфедрона, еще 530 грамм вещества были обнаружены дома у мужчины. Подозреваемый сообщил стражам порядка, что прибыл из Перми для сбыта наркотиков, но не успел осуществить задуманное, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, 12 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге будут судить гражданина Египта. Его подозревают в продаже психотропных веществ в особо крупном размере через интернет. Он успел сделать более 1,5 тысячи «закладок» в столице Урала. В Екатеринбурге египтятину грозит 20 лет тюрьмы за полторы тысячи «закладок»

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