Подозреваемый в изнасиловании ребенка был задержан в Нижнем Тагиле

Преступление было совершено в 2014 году. О нем мама девочки узнала случайно — она увидела нецензурные слова в переписке с подругой и спросила, откуда она их знает. Дочка рассказала маме, что узнала фразы от её бывшего сожителя во время изнасилования. На тот момент девочке было четыре года, пишет АН «Между строк».