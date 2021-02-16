Подозреваемый в изнасиловании ребенка был задержан в Нижнем Тагиле

Подозреваемый в изнасиловании ребенка был задержан в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле был задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка своей бывшей супруги.

9 февраля полицейские поймали 39-летнего мужчину. На него было заведено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста). По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы, рассказал TagilCity.ru источник, знакомый с ситуацией.

Преступление было совершено в 2014 году. О нем мама девочки узнала случайно — она увидела нецензурные слова в переписке с подругой и спросила, откуда она их знает. Дочка рассказала маме, что узнала фразы от её бывшего сожителя во время изнасилования. На тот момент девочке было четыре года, пишет АН «Между строк».

По предварительной информации, подозреваемый пытался подкупить экс-сожительницу. В частности, он предложил отдать ей свой автомобиль, чтобы она не писала заявление в полицию.

Сообщается, что мужчина работает в должности слесаря УК и ранее не имел проблем с законом.

В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», а также в пресс-службе СК по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

Напомним, розыск Константина Меренкова был объявлен 7 февраля. Известно, что мужчина родился 22 сентября 1981 года и проживал в Нижнем Тагиле на улице Новострой, 14.

Сюжеты:
Нижний Тагил
ребенокпедофилзадержаниеНижний Тагилсексуальное насилие
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