Пьяная чета из Екатеринбурга с годовалым ребенком поехала за добавкой и попалась ДПС

Пьяная чета из Екатеринбурга с годовалым ребенком поехала за добавкой и попалась ДПС

Сегодня, 17:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пьяные супруги из Екатеринбурга поехали за добавкой и взяли с собой годовалого ребенка. Когда их остановили сотрудники ГИБДД, мужчина ругался матом и ударил инспектора.

Происшествие случилось 16 февраля около 3.00. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Lada Kalina, взял с собой пьяную супругу и годовалого сына, а затем поехал за добавкой.

Странное поведение водителя на дороге заметили сотрудники ГИБДД. Они остановили транспортное средство и провели медицинское освидетельствование водителя. Он «надул» в трубочку более 1,1 промилле. После чего мужчина начал вести себя агрессивно и материться. Также проявила негатив и нецензурную брань супруга водителя. Инспекторы просили успокоиться смутьянов, но в какой-то момент мужчина ударил полицейского.

Сотрудники правоохранительных органов доставили нападавшего в отдел полиции. В отношении него заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, на водителя был составлен административный материал, по которому ему грозит лишение водительского удостоверения и штраф 30 тысяч рублей.

Рассматривается возможность привлечения к ответственности матери годовалого ребенка за неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, 6 февраля пьяный мужчина в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» отказался выходить из самолета, а затем ударил в лицо полицейского. Возбуждено уголовное дело.

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Екатеринбург
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