Российский студент из-за девушки и спора о чести убил одногруппника

16 февраля возле корпуса Новосибирского государственного технического университета молодой человек напал на своего одногруппника и нанёс ему несколько ударов ножом. Раны оказались смертельными, спасти пострадавшего не удалось.

В Новосибирске возле НГТУ молодой человек внезапно напал на своего одногруппника, нанеся ему смертельные раны. Скорая помощь констатировала смерть молодого человека, пишет интернет-журнал «Сиб.фм». Сотрудники Росгвардии сразу же задержали молодого человека. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой выяснится связь конфликта с НГТУ. В социальных сетях подозреваемый в убийстве опубликовал пост, в котором разъяснил причину произошедшего, об этом сообщает издание Baza. Выяснилось, что одногруппник увёл у нападавшего девушку, однако, это не являлось основной причиной. Пост в социальных сетях Фото: Личная страница Дениса Миллера во «Вконтакте» Если пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника, пишет студент в социальных сетях. Нападавший также написал, что погибшему было не знакомо такое понятие, как «честь». Напомним, 14 февраля сотрудники ДПС задержали свердловчанина, который 26 лет скрывался от правоохранительных органов из-за двойного убийства. Подсудимый так и не признал свою вину. Скрывался 26 лет: убийца-свердловчанин был задержан сотрудниками ДПС в Анапе

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