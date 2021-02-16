Российский студент из-за девушки и спора о чести убил одногруппника

В Новосибирске возле НГТУ молодой человек внезапно напал на своего одногруппника, нанеся ему смертельные раны. Скорая помощь констатировала смерть молодого человека, пишет интернет-журнал «Сиб.фм».
Сотрудники Росгвардии сразу же задержали молодого человека. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой выяснится связь конфликта с НГТУ.
В социальных сетях подозреваемый в убийстве опубликовал пост, в котором разъяснил причину произошедшего, об этом сообщает издание Baza. Выяснилось, что одногруппник увёл у нападавшего девушку, однако, это не являлось основной причиной.
Если пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника, пишет студент в социальных сетях.
Нападавший также написал, что погибшему было не знакомо такое понятие, как «честь».
Напомним, 14 февраля сотрудники ДПС задержали свердловчанина, который 26 лет скрывался от правоохранительных органов из-за двойного убийства. Подсудимый так и не признал свою вину.