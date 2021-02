Школьница ушла из дома в ночь с 14 на 15 февраля. Она приехала в Екатеринбург в гости к бабушке. До настоящего момента сведений о ее местонахождении нет.

На розыск школьницы ориентирован личный состав полиции Екатеринбурга, сообщает E1. Девочка имеет рост 175 см, у нее худощавое телосложение, зеленые глаза и светлые волосы. Ушла из дома в розовой куртке с капюшоном. Ее длина до колена. Также на ней были надеты черные брюки и белые кроссовки. Тех, кто обладает информацией о пропавшей просят сообщить по телефонам: 8 (343) 356–42–05 (дежурная часть отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу) или 02 (102).

