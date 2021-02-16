Спонсоры террористов собирали деньги под видом благотворительности в Татарстане

Задержанные собирали деньги под видом благотворительной помощи, после чего направляли все финансы террористам. Сбор необходимой суммы проходил с 2015 года по 2019 год через социальные сети, пишет inkazan.ru.
Во время обыска сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных устройства связи, магнитные носители информации и компьютеры. Вся техника была изъята для дальнейшего расследования.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Сотрудники ФСБ сообщили, что розыскные мероприятия продолжатся по всей стране.
Напомним, в октябре 2020 года суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении террористу из Москвы. Мужчина был осуждён за серию взрывов в столице.
*организация запрещена на территории России