Таксист и пассажир-военный спасли девушку из пожара в поселке под Екатеринбургом

Инцидент, по словам водителя такси Раиля, произошел 27 декабря. В тот день он вез пассажира в воинскую часть.
И увидел какой-то белый дым. Смотрю, а там девушка сидит в окне на втором этаже,рассказал Раиль изданию Е1.
Водитель остановил машину, после чего военный побежал помогать, а таксист вызвал «скорую» и пожарных. Далее пассажир начал выбрасывать из дома вещи, которые Раиль принимал с улицы. Также мужчины закидали снегом машину, которая загорелась со стороны бака, и смогли ее потушить.
В результате в пожаре обошлось без пострадавших.