Таксист и пассажир-военный спасли девушку из пожара в поселке под Екатеринбургом

Водитель остановил машину, после чего военный побежал помогать, а таксист вызвал «скорую» и пожарных. Далее пассажир начал выбрасывать из дома вещи, которые Раиль принимал с улицы. Также мужчины закидали снегом машину, которая загорелась со стороны бака, и смогли ее потушить.