Ударил в лицо: в Кольцово пьяный уралец избил полицейского в самолете

Ударил в лицо: в Кольцово пьяный уралец избил полицейского в самолете

Сегодня, 08:47ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Пьяный житель Свердловской области отказался покидать самолет в Кольцово и применил насилие в отношении полицейского.

Уголовное дело возбуждено следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, 6 февраля 2021 года по прилёту самолета в Екатеринбург из Москвы 43-летний пьяный житель Свердловской области отказался покидать самолет. Прибывшие сотрудники транспортной полиции потребовали проследовать с ними, но подозреваемый нанес полицейскому удары по лицу.

Полиция провела осмотр места происшествия, допросила сотрудников транспортной полиции и авиакомпании. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции.

Напомним, в ноябре 2020 года житель села Петрокаменское под Нижним Тагилом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пнул полицейского по ноге и попал под суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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