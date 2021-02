Ударил в лицо: в Кольцово пьяный уралец избил полицейского в самолете

Пьяный житель Свердловской области отказался покидать самолет в Кольцово и применил насилие в отношении полицейского.

Уголовное дело возбуждено следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, 6 февраля 2021 года по прилёту самолета в Екатеринбург из Москвы 43-летний пьяный житель Свердловской области отказался покидать самолет. Прибывшие сотрудники транспортной полиции потребовали проследовать с ними, но подозреваемый нанес полицейскому удары по лицу. Полиция провела осмотр места происшествия, допросила сотрудников транспортной полиции и авиакомпании. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции. Напомним, в ноябре 2020 года житель села Петрокаменское под Нижним Тагилом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пнул полицейского по ноге и попал под суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Жителю села под Нижним Тагилом грозит пять лет тюрьмы за пинок полицейскому

