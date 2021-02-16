Жителю Тагилстроевского района грозит до 20 лет колонии за изнасилование ребенка

Жителю Тагилстроевского района грозит до 20 лет колонии за изнасилование ребенка

Сегодня, 22:29ПроисшествияФото: В.Н. Горелых
В Нижнем Тагиле местному жителю предъявлено обвинение в изнасиловании малолетней девочки, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

39-летнего жителя Тагилстроевского района обвиняют в совершении преступления по статье 131 УК РФ (Изнасилование в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

По версии следствия, инцидент произошел в июне 2014 года, однако длительное время пострадавшая не рассказывала о случившемся. В начале февраля 2021 года мать потерпевшей узнала, что произошло, и обратилась в полицию. Обвиняемый мужчина предположил, что его могут начать разыскивать, поэтому покинул место проживания и начал перемещаться по территории Нижнего Тагила. Его задержали 9 февраля.

Статья, по которой предъявлено обвинение задержанному, предусматривает вплоть до 20 лет лишения свободы,рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, по предварительной информации, ранее обвиняемый пытался подкупить мать девочки. В частности, он предложил отдать ей свой автомобиль, чтобы она не писала заявление в полицию.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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