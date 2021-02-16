Жителю Тагилстроевского района грозит до 20 лет колонии за изнасилование ребенка

По версии следствия, инцидент произошел в июне 2014 года, однако длительное время пострадавшая не рассказывала о случившемся. В начале февраля 2021 года мать потерпевшей узнала, что произошло, и обратилась в полицию. Обвиняемый мужчина предположил, что его могут начать разыскивать, поэтому покинул место проживания и начал перемещаться по территории Нижнего Тагила. Его задержали 9 февраля.