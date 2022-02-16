Daewoo Matiz в Екатеринбурге на тротуаре сбил пешеходов и врезался в магазин

Иномарка двигалась по среднему ряду дороги в направлении переулка Банковского. Водитель решил повернуть без предварительного перестроения на крайнюю правую полосу, но не убедился в безопасности маневра и получил удар от Opel.
Daewoo Matiz из-за этого потерял управление. Машину отбросило на тротуар, и она сбила двух молодых мужчин. Один из них госпитализирован с переломом руки и ушибом бедра в больницу, сообщили в областном управлении ГИБДД.
Днем ранее на Серовском тракте произошла массовая дорожная авария. Спровоцировали ее сразу три причины: сильный снегопад, несоблюдение водителями дистанции, нарушение скоростного режима. Повреждения получил 21 автомобиль. В результате ДТП пострадал один человек.