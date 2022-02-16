Диаспора Азербайджана извинилась перед избитыми на Сортировке екатеринбурженками

Шыхлински акцентировал внимание на особом отношении к женщинам, которое заложено в менталитете всей азербайджанской нации, пишет Е1.
«Если азербайджанец не оказывает уважения женщине — он и не азербайджанец вовсе», подчеркнул он.
Напомним, ЧП случилось 11 февраля на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Пехотинцев. Пассажирка автобуса сообщила матери о том, что к ней приставали незнакомые парни и попросила встретить ее. Молодые люди, судя по внешности, южане, избили обеих на конечной остановке.
Шахин Шыхлински заверил в том, что диаспора окажет пострадавшим жительницам Екатеринбурга как материальную, так и моральную поддержку. По его словам, один из участников конфликта — студент, дядя которого является гражданином РФ. В нашу страну он прибыл поступать в колледж.