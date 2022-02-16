Диаспора Азербайджана извинилась перед избитыми на Сортировке екатеринбурженками

Шахин Шыхлински заверил в том, что диаспора окажет пострадавшим жительницам Екатеринбурга как материальную, так и моральную поддержку. По его словам, один из участников конфликта — студент, дядя которого является гражданином РФ. В нашу страну он прибыл поступать в колледж.