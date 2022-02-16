Диаспора Азербайджана извинилась перед избитыми на Сортировке екатеринбурженками

Диаспора Азербайджана извинилась перед избитыми на Сортировке екатеринбурженками
Диаспора Азербайджана извинилась перед избитыми на Сортировке екатеринбурженками
Сегодня, 22:07ПроисшествияФото: Яндекс-Карты

Перед избитыми екатеринбурженками извинилась диаспора Азербайджана

Шахин Шыхлински, возглавляющий азербайджанскую диаспору в Свердловской области, принес свои извинения избитым на Сортировке женщине и ее дочери.

Шыхлински акцентировал внимание на особом отношении к женщинам, которое заложено в менталитете всей азербайджанской нации, пишет Е1.

«Если азербайджанец не оказывает уважения женщине — он и не азербайджанец вовсе», подчеркнул он.

Напомним, ЧП случилось 11 февраля на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Пехотинцев. Пассажирка автобуса сообщила матери о том, что к ней приставали незнакомые парни и попросила встретить ее. Молодые люди, судя по внешности, южане, избили обеих на конечной остановке.

Шахин Шыхлински заверил в том, что диаспора окажет пострадавшим жительницам Екатеринбурга как материальную, так и моральную поддержку. По его словам, один из участников конфликта — студент, дядя которого является гражданином РФ. В нашу страну он прибыл поступать в колледж.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
избиениеАзербайджанЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы