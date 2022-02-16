Евгений Куйвашев пообещал разобраться с избившей екатеринбурженок бандой подростков

Глава региона высказался о нападении юношей кавказкой национальности на известного педагога Надежду Глазову и ее дочку в Екатеринбурге. В том числе он попросил всех, кто пострадал от действий этой банды, писать ему.

Евгений Куйвашев написал, что, оказалось, что эти подростки давно держат в страхе весь район, пристают к девушкам, воруют телефоны, и об этом знает полиция. Глава Свердловской области подчеркнул, что на территории России нужно жить по российским законам, и, если это кому-то не нравится, то такие люди «не должны жить в нашей стране». Также Евгений Куйвашев в своем Instagram обратился ко всем пострадавшим от действий этих подростков с просьбой написать об этом ему в личные сообщения, пообещав разобраться с этим вопросом. Ряд подписчиков главы региона в комментариях задали вопрос, почему бездействовали органы полиции, знавшие о банде, и понесут ли они за это наказание. Напомним, что нападение, в результате которого Надежда Глазова получила двухлучевой перелом лодыжки, а ее дочь — сотрясение мозга, произошло 11 февраля. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения и ходатайствовать о заключении нападавших под стражу. Стало известно состояние избитых южанами женщин в Екатеринбурге

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