Глава ОГИБДД Сысерти оказался не причастен к истории о крышевании большегрузов

Заместитель Мишарина был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. По предварительным данным он и майор специализированного батальона областного ГИБДД Никита Майоров брали взятки за то, чтобы фуры могли проезжать по дорогам региона, которые для этого не предназначены.
Это привело к увеличению количества ДТП на трассах и проверке, после которой майор из Екатеринбурга и капитан из Сысерти были уволены.
Михаил Мишарин, об увольнение которого также сообщалось ранее, к данному делу не причастен, сообщает Znak со ссылкой на источник в силовых структурах.