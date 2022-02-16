Глава ОГИБДД Сысерти оказался не причастен к истории о крышевании большегрузов

Заместитель Мишарина был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. По предварительным данным он и майор специализированного батальона областного ГИБДД Никита Майоров брали взятки за то, чтобы фуры могли проезжать по дорогам региона, которые для этого не предназначены.