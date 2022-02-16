Глава ОГИБДД Сысерти оказался не причастен к истории о крышевании большегрузов

Глава ОГИБДД Сысерти оказался не причастен к истории о крышевании большегрузов
Глава ОГИБДД Сысерти оказался не причастен к истории о крышевании большегрузов
Сегодня, 18:24ПроисшествияФото: 1MI
Глава отдела ГИБДД Сысерти Михаил Мишарин оказался не причастен к крышеваню большегрузного транспорта в отличие от своего заместителя.

Заместитель Мишарина был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. По предварительным данным он и майор специализированного батальона областного ГИБДД Никита Майоров брали взятки за то, чтобы фуры могли проезжать по дорогам региона, которые для этого не предназначены.

Это привело к увеличению количества ДТП на трассах и проверке, после которой майор из Екатеринбурга и капитан из Сысерти были уволены.

Михаил Мишарин, об увольнение которого также сообщалось ранее, к данному делу не причастен, сообщает Znak со ссылкой на источник в силовых структурах.

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