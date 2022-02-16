Скандал с начальником тагильского ГИБДД Черновым грозит депутату исключением из «ЕР»

Скандал с начальником тагильского ГИБДД Черновым грозит депутату исключением из «ЕР»
Скандал с начальником тагильского ГИБДД Черновым грозит депутату исключением из «ЕР»
Вчера, 23:03ПроисшествияФото: 1MI

Тагильского депутата Базилевича могут исключить из ЕР из-за громкого ДТП

В свердловском отделении партии «Единая Россия» рассматривают в настоящее время возможность исключения из состава политического блока вице-спикера городской думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича.

Причиной стал конфликт, участником которого был руководитель ГИБДД Анатолий Чернов. АН «Между строк» пишет об этом со ссылкой на заявление сотрудников отдела агитационно-пропагандистской работы Свердловского отделения партии.

Если имеющаяся информация подтвердится, то Базилевича исключат как из «Единой России», так и из фракции в думе Нижнего Тагила в соответствии с уставом политической партии.

Напомним, Базилевич-старший выступал в качестве свидетеля на заседании суда против экс-работников управления ГИБДД, на незаконных основаниях отпустивших его сына после задержания.

Сторона обвинения утверждает, что высокопоставленный представитель партии «ЕР» повлиял на должностных лиц из ГИБДД, и Базилевича-младшего незаконно отпустили.

Инцидент произошел в июле 2020 года на улице Исинская в Нижнем Тагиле. Инспекторы ДПС остановили водителя автомобиля марки «ЗАЗ Chance» Владимира Базилевича – сына зампреда гордумы. На тот момент автовладелец не имел права управлять транспортным средством после аварии с летальным исходом.

По версии следователей, Чернов приказал заместителю командира взвода освободить виновника ДТП от ответственности, и Базилевич-младший был отпущен на незаконных основаниях.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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