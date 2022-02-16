Скандал с начальником тагильского ГИБДД Черновым грозит депутату исключением из «ЕР»

Причиной стал конфликт, участником которого был руководитель ГИБДД Анатолий Чернов. АН «Между строк» пишет об этом со ссылкой на заявление сотрудников отдела агитационно-пропагандистской работы Свердловского отделения партии.
Если имеющаяся информация подтвердится, то Базилевича исключат как из «Единой России», так и из фракции в думе Нижнего Тагила в соответствии с уставом политической партии.
Напомним, Базилевич-старший выступал в качестве свидетеля на заседании суда против экс-работников управления ГИБДД, на незаконных основаниях отпустивших его сына после задержания.
Сторона обвинения утверждает, что высокопоставленный представитель партии «ЕР» повлиял на должностных лиц из ГИБДД, и Базилевича-младшего незаконно отпустили.
Инцидент произошел в июле 2020 года на улице Исинская в Нижнем Тагиле. Инспекторы ДПС остановили водителя автомобиля марки «ЗАЗ Chance» Владимира Базилевича – сына зампреда гордумы. На тот момент автовладелец не имел права управлять транспортным средством после аварии с летальным исходом.
По версии следователей, Чернов приказал заместителю командира взвода освободить виновника ДТП от ответственности, и Базилевич-младший был отпущен на незаконных основаниях.