Стало известно состояние избитых южанами женщин в Екатеринбурге

Надежда Глазова была доставлена в больницу №23 – у нее двухлучевой перелом лодыжки, ей необходима операция. Провести ее медики смогут только после того, как спадет воспаление. У ее дочери было диагностировано сотрясение мозга, сообщает Е1 со ссылкой на сына Надежды Глазовой.