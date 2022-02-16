Стало известно состояние избитых южанами женщин в Екатеринбурге

Стало известно состояние избитых южанами женщин в Екатеринбурге
Стало известно состояние избитых южанами женщин в Екатеринбурге
Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: 1MI
Стали известны травмы, полученные 49-летним учителем Надеждой Глазовой и ее 19-летней дочерью после нападение юношей кавказкой национальности.

Надежда Глазова была доставлена в больницу №23 – у нее двухлучевой перелом лодыжки, ей необходима операция. Провести ее медики смогут только после того, как спадет воспаление. У ее дочери было диагностировано сотрясение мозга, сообщает Е1 со ссылкой на сына Надежды Глазовой.

Напомним, что нападение произошло у магазина на улице Пехотинцев после того, как девушка отказалась знакомиться с подростками в автобусе. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, установить всех причастных лиц и направить ходатайство о заключении нападавших под стражу.

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Екатеринбург
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