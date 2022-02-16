Тагильчанин лишился сбережений из-за звонка лже-сотрудника банка

На уловку злоумышленников попался 72-летний житель Гальянки. Чтобы похитить его сбережения, они действовали по отработанной схеме. Один из мошенников позвонил жертве на телефон и представился сотрудником службы безопасности банка. С его слов выходило, что случился компьютерный взлом, из-за чего сбережения пенсионера вот-вот пропадут со счета.
Далее неизвестный «доброжелатель» попросил переговорить с другим мужчиной, который представился сотрудником правоохранительного ведомства. И действительно, через минуту позвонили из полиции. На экране мобильного отобразился номер телефона дежурной нижнетагильского отдела МВД.
Пенсионер поверил и стал послушно выполнять указания неизвестных. Сам того не зная, он перевел им более 1,6 миллиона рублей, в том числе заемные. И только заподозрив неладное, все же обратился в полицию.
Сотовых телефонов, с которых звонили мошенники, оказалось более десяти. Выяснилось также, что звонили потерпевшему из разных регионов. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».