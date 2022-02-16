Выпавшего из окна 54-летнего жителя Екатеринбурга приняли за подростка

На Уктусе в Екатеринбурге погиб выпавший из окна мужчина

В Екатеринбурге 14 февраля из окна многоквартирного дома выпал человек. Это не подросток, как сообщалось ранее, а мужчина.

На улице Щербакова, 37 произошло ЧП. По словам очевидцев, вечером 14 февраля из окна выпал подросток, но потом оказалось, что это взрослый мужчина. Люди вызвали скорую помощь, но медики не успели, так как при ударе о землю пострадавший получил смертельный перелом позвоночника. Еще известно, что на улицу 54-летний мужчина не собирался. Он был обут в тапочки и одет по-домашнему, сообщает Е1. Подробности произошедшего официально не комментируют. Однако этот случай за последние семь дней для города не единичный. 11 февраля в Екатеринбурге из окна выпала девочка. Незадолго до гибели она сфотографировалась с кошкой.

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