Жительница Асбеста выхватила у мужчины гранату и получила ранения

У 35-летней женщины в Асбесте в руках взорвалась граната

В ночь на 14 февраля в Асбесте получила травму 35-летняя женщина. Выхватив гранату у мужчины, она выдернула из нее кольцо.

Владельцем боеприпаса был один местный житель, а пострадавшей - его знакомая. Она заметила у него в руках предмет, напоминающий гранату и из любопытства взяла его в руки. В какой-то момент боеприпас оказался без кольца и взорвался. Мужчина вызвал скорую помощь. О произошедшем медики сообщили в полицию. В ходе проверки было установлено, что граната - патрон для игры в страйкбол. При подрыве произошел эффект, как если бы вспыхнул спичечный коробок, пояснил начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. Женщине обожгло руки, но от госпитализации она отказалась. Возбуждение уголовного дела не потребовалось.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter