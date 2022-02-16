Жительница Асбеста выхватила у мужчины гранату и получила ранения

Жительница Асбеста выхватила у мужчины гранату и получила ранения
Жительница Асбеста выхватила у мужчины гранату и получила ранения
Сегодня, 13:47ПроисшествияФото: pixabay.com

У 35-летней женщины в Асбесте в руках взорвалась граната

В ночь на 14 февраля в Асбесте получила травму 35-летняя женщина. Выхватив гранату у мужчины, она выдернула из нее кольцо.

Владельцем боеприпаса был один местный житель, а пострадавшей - его знакомая. Она заметила у него в руках предмет, напоминающий гранату и из любопытства взяла его в руки.

В какой-то момент боеприпас оказался без кольца и взорвался. Мужчина вызвал скорую помощь.

О произошедшем медики сообщили в полицию. В ходе проверки было установлено, что граната - патрон для игры в страйкбол. При подрыве произошел эффект, как если бы вспыхнул спичечный коробок, пояснил начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Женщине обожгло руки, но от госпитализации она отказалась. Возбуждение уголовного дела не потребовалось.

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