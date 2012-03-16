У администрации произошло ДТП, пострадал пешеход
16 марта 2012, 10:34Происшествия
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Водитель «десятки» сегодня в 8.00 сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу возле здания городской администрации.
Женщина, сотрудница Перинатального центра, госпитализирована с сотрясением мозга и переломом руки в одну из городских больниц.
По словам водителя, он не увидел пешехода из-за остановившегося перед переходом грузового автомобиля.
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