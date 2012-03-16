В Главном отделении Сбербанка Нижнего Тагила обнаружена фальшивая купюра
16 марта 2012, 16:00Происшествия
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15 марта утром, в отделении Сбербанка России по улице Ломоносова, 49, была обнаружена фальшивая купюра достоинством 1000 рублей серии ТЛ.
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