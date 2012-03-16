В Нижнем Тагиле обиженные посетители сдают полиции адреса игровых клубов

И в который раз правоохранителям пришлось взломать входные двери помещения. На этот раз с места преступления изъяли 12 игровых автоматов.

На официальном сайте тагильского УМВД сообщается, что накануне, 14 марта, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции был установлен и обезврежен еще один игровой зал. Информация о деятельности игорного заведения поступила от одного из обиженных клиентов: проигравшись месяц назад, посетитель «сдал» полицейским игровую точку, расположенную в гаражном боксе на улице Вогульской. Сотрудники отдела экономической безопасности УМВД Нижнего Тагила вошли в зал следом за «игроком». За игрой наблюдали так называемые оператор и охранник зала. 10 игровых автоматов были изъяты и опечатаны. Сейчас ведется работа по установлению личности владельцев данных заведений.