Контрабанда с Дальнего Востока: в Свердловскую область незаконно завезли морские деликатесы (ФОТО)
Морскую рыбку на Урал везли под видом запчастей для мебели.
Два дня назад в Управление ФСБ по Свердловской области поступило сообщение, что на Урал везут крупную партию рыбной продукции. Однако по накладным морские деликатесы числятся как «столярно-мебельные изделия, узлы и детали». Рыбу планировалось продавать в розницу в продуктовых магазинах УрФО.
Совместо с Уральской транспортной прокуратуры силовики перехватили контрабанду – 13 железнодорожных контейнеров с морепродуктами. Контейнеры были привезены в Екатеринбург с Дальнего Востока.
234 тонны рыбной продукции числились по товарным накладным как столярные изделия. Кроме того, транспортировка морских деликатесов осуществлялась с нарушением требований к упаковке и соблюдению температурного режима.
Проводится экспертиза изъятого товара и устанавливается собственник незаконного груза.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru