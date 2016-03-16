Контрабанда с Дальнего Востока: в Свердловскую область незаконно завезли морские деликатесы (ФОТО)

Два дня назад в Управление ФСБ по Свердловской области поступило сообщение, что на Урал везут крупную партию рыбной продукции. Однако по накладным морские деликатесы числятся как «столярно-мебельные изделия, узлы и детали». Рыбу планировалось продавать в розницу в продуктовых магазинах УрФО.