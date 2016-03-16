Наряд ДПС устроил погоню за угонщиком авто из Нижнего Тагила

Иномарку, подходящую под описание, заметили сотрудники ДПС во время патруля. Автомобиль ехал в сторону заречного района. Полицейские, включив сирену и громкоговоритель, начали требовать водителя подозрительной машины остановиться и предъявить документы. Однако он игнорировал требования дорожного патруля.

После продолжительной погони наряду ДПС удалось заблокировать движение «Форда». Водитель был вынужден съехать с дороги и остановиться.

Оказалось, 32-летний тагильчанин сел за руль, после того, как употребил алкоголь. Мужчину доставили в дежурную часть. Установлено, что управлять транспортным средством будучи пьяным для жителя Нижнего Тагила не в новинку.

Как выяснилось, раннее водитель «Форда» в одном из дворов врезался в припаркованную иномарку и уехал с места ДТП. Очевидцы запомнили госномер виновника происшествия и сообщили в полицию.

За невыполнение требований полицейских злоумышленнику грозит до 15 суток ареста. Пока назначено только 5 суток за «неостановку» транспортного средства. Но не стоит забывать, что мужчина угнал «Форд». Это уже более серьезный срок – 5 лет тюремного заключения.