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Наживался на чужом горе: в Екатеринбурге смотритель Широкореченского кладбища брал взятки за захоронения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наживался на чужом горе: в Екатеринбурге смотритель Широкореченского кладбища брал взятки за захоронения

16 марта 2016, 14:05ПроисшествияТимофей Данилов
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