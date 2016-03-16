Наживался на чужом горе: в Екатеринбурге смотритель Широкореченского кладбища брал взятки за захоронения

По данным следствия, смотритель кладбища брал взятки несколько раз. Сначала в ноябре-декабре 2014 года, а затем в апреле 2015. В течение этого времени злоумышленник незаконно требовал с граждан деньги, чтобы те «спокойно» похоронили усопших родственников. Общая сумма взяток – 280 тысяч рублей.

Изобличить мужчину, который обогащался за счет чужого горя, удалось благодаря обращению одного из граждан, который планировал похоронить своего отца на Широкореченском кладбище. Мужчина понял, что смотритель требует «оплачивать» погребение незаконно и написал заявление в полицию.

В ходе спецоперации, правоохранители поймали злоумышленника с поличным: в своем кабинете смотритель получал взятку в размере 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что мужчина крайне изобретательно и умело подошел к совершению преступлений. Чтобы обезопасить себя от уголовного преследования, он не озвучивал суммы требуемых взяток, а писал их на бумаге и показывал своим клиентам.

Граждане, подавленные смертью близких, не принимали во внимание вымогательства. Они либо соглашались оплатить услуги, либо говорили, что указанная сумма слишком высока. Тогда злоумышленник снижал цены в незаконном прейскуранте, но не более чем на 10 тысяч.

Оглашение приговора 38-летнему мужчине назначено на сегодня.