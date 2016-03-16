В Нижнем Тагиле произошел пожар в подвале многоквартирного дома (ФОТО)
16 марта 2016, 21:05ПроисшествияАлександра Логинова
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Я работаю в соседнем офисном помещении. Вечером появились пожарные и сказали, что нужно эвакуироваться, -- говорит очевидица Юлия.
Сюжеты: Нижний Тагил
В многоквартирной десятиэтажке на Папанина, 7 возгорание началось в подвале. На месте работали 2 бригады пожарных, а также дежурила карета «скорой помощи».
Я живу в соседнем подъезде, нас не эвакуировали, все обошлось делится с TagilCity.ru местная жительница Анастасия.
Известно, что ранее в подвале этого дома работали сотрудники коммунальных служб. Вероятно, во время сварочных работ искра попала на какой-то воспламеняемый предмет, некоторое время тлела и после началось задымление.
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По предварительным данным, пострадавших в этом происшествии Нижнего Тагила не было: помощь медиков никому не потребовалась.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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