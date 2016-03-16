В Нижнем Тагиле произошел пожар в подвале многоквартирного дома (ФОТО)

В многоквартирной десятиэтажке на Папанина, 7 возгорание началось в подвале. На месте работали 2 бригады пожарных, а также дежурила карета «скорой помощи».

Я живу в соседнем подъезде, нас не эвакуировали, все обошлось делится с TagilCity.ru местная жительница Анастасия.

Известно, что ранее в подвале этого дома работали сотрудники коммунальных служб. Вероятно, во время сварочных работ искра попала на какой-то воспламеняемый предмет, некоторое время тлела и после началось задымление.

По предварительным данным, пострадавших в этом происшествии Нижнего Тагила не было: помощь медиков никому не потребовалась.