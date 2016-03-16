В поселке под Екатеринбургом продуктами горения бытового газа отравились женщина и трое маленьких детей

Владельцы двухэтажного дома в поселке под Екатеринбургом сдавали несколько комнат. Одну из них снимала бабушка с внучкой вторую – мать с дочерью. Еще в одной комнате жила семья с сыном.

«Неотложку» вызвала соседка. Она обнаружила женщину и девочку, которые находились уже без сознания. Остальные дети жаловались на плохое самочувствие.

К сожалению, отравление голубым топливом стало смертельным для женщины. Кроме того, погибла собака одного из жильцов. По заявлению врачей больницы, куда были доставлены дети, у всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.

Предварительная версия происшествия – утечка в системе газоснабжения дома. По причинении смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.