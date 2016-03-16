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В поселке под Екатеринбургом продуктами горения бытового газа отравились женщина и трое маленьких детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В поселке под Екатеринбургом продуктами горения бытового газа отравились женщина и трое маленьких детей

16 марта 2016, 10:10ПроисшествияТимофей Данилов
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