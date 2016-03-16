В поселке под Екатеринбургом продуктами горения бытового газа отравились женщина и трое маленьких детей
16 марта 2016, 10:10ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Трагедия произошла 15 марта днем. В поселке Балтым пожилая женщина насмерть отравилась газом, а трое несовершеннолетних госпитализированы.
Владельцы двухэтажного дома в поселке под Екатеринбургом сдавали несколько комнат. Одну из них снимала бабушка с внучкой вторую – мать с дочерью. Еще в одной комнате жила семья с сыном.
«Неотложку» вызвала соседка. Она обнаружила женщину и девочку, которые находились уже без сознания. Остальные дети жаловались на плохое самочувствие.
К сожалению, отравление голубым топливом стало смертельным для женщины. Кроме того, погибла собака одного из жильцов. По заявлению врачей больницы, куда были доставлены дети, у всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.
Предварительная версия происшествия – утечка в системе газоснабжения дома. По причинении смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей