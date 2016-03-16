В Свердловской области пожаловаться на действия коллекторов можно по «горячей линии»

Коллекторы, которые бесчинствуют в Свердловской области и терроризируют жителей, вынудили Следственный комитет региона открыть телефонную линию.

Теперь пожаловаться на незаконную деятельность «выбивателей» долгов можно по телефонам: +7 (343) 297-71-61 и +7(343) 358-71-61. По этим номерам обратилось за помощью уже свыше 30 свердловчан. По заявлению Следственного комитета, все жалобы будут рассмотрены.

Кроме того, продолжается расследование по делу коллекторов, которые в феврале заперли екатеринбургского школьника в его собственной квартире: заклеили замок, обрезали телефонные провода. Несколько часов мужчины запугивали мальчика. По данному происшествию следователи опросили 40 свидетелей.

Как оказалось, страдают от действий коллекторов по всему Среднему Уралу. В данный момент началась работа по двум сообщениям в СМИ. В Полевском сборщики долгов угрожали матери-одиночке, которая взяла кредит в микрофинансовой организации, обещали сжечь её ребенка. Дошло до того, что коллекторы поставили на автодозвон телефон больницы, где работала женщина. Начали терроризировать коллег, непричастных к займу и сорвали работу всего учреждения.

Аналогичный случай произошел вчера в детской больнице Екатеринбурга.