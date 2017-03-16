8 и 9 лет лишения свободы получили воры автомобильных колес в Екатеринбурге
16 марта 2017, 12:40Происшествия
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Весной 2015 года двое жителей Екатеринбурга по предварительному сговору осуществили несколько хищений колес и декоративных колпаков с автомобилей в столице Урала. Как установлено, на счету одного похитителя 20 эпизодов хищения, на счету второго – 23. Кроме того, они похитили одно ТС.
Сюжеты: Екатеринбург
Еще один гражданин, зная о криминальном происхождении колес и колпаков, приобретал их у похитителей и перепродавал. В результате действий преступной группы, автовладельцам причинен серьезный материальный урон.
Накануне в Екатеринбурге состоялся суд. Двое мужчин осуждены на срок от 8 до 9 лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ. Третий участник преступного сговора получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года, сообщает прокуратура Свердловской области.
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