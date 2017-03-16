8 и 9 лет лишения свободы получили воры автомобильных колес в Екатеринбурге

Еще один гражданин, зная о криминальном происхождении колес и колпаков, приобретал их у похитителей и перепродавал. В результате действий преступной группы, автовладельцам причинен серьезный материальный урон.

Накануне в Екатеринбурге состоялся суд. Двое мужчин осуждены на срок от 8 до 9 лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ. Третий участник преступного сговора получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года, сообщает прокуратура Свердловской области.