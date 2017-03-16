Молодая девушка найдена мертвой в гостинице Екатеринбурга (ФОТО)
16 марта 2017, 09:30Происшествия
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В Екатеринбурге 16 марта ночью в одной из гостиниц города в номере был обнаружен труп обнаженной молодой девушки, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщается в источнике, номер сняла молодая пара, всю ночь они выпивали и ругались. Потом мужчина ушел и сообщил сотрудникам отеля, что номер будет свободен через час.
В гостинице от комментариев отказались. Известно, что на место инцидента выезжали правоохранители. В СК Свердловской области пояснили: признаков насильственной смерти не наблюдается, подробности станут известны после медэкспертизы.
Фото: Сергей Панин / E1.RU
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