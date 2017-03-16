Мужчина погиб в результате пожара из-за непотушенной сигареты в Екатеринбурге (ФОТО)

В результате ЧП погиб мужчина. Еще один доставлен в больницу с серьезными ожогами.

Площадь возгорания составила 3 кв. м, в тушение огня принимали участие три единицы техники и 9 единиц личного состава, сообщает Е1.

По словам соседей, в квартире проживала неблагополучная семья – отец и сын, которые злоупотребляли спиртными напитками. По предварительной версии, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Запах гари стоял в подъезде с 6 утра, однако никто из жителей подъезда не забеспокоился. Пожарных вызвал в 3 часа дня бдительный ребенок, который возвращался домой из школы.