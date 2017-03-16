Обвиняемые в грабеже подростки пытались пронести наркотики в здание суда в Екатеринбурге

Во время осмотра при входе в зал судебных заседаний, молодые люди вызвали подозрение у судебного пристава – ребята странно себя вели.

У одного из подсудимых в кармане был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения и курительная трубка. Как позже показала экспертиза, вещество оказалось наркотиком.

Подростков передали полиции. Зачем они взяли с собой в суд наркотики, молодые люди не смогли объяснить. В отношении парня, у которого нашли вещество, составлен протокол по ст. 6.8 КоАП.