Обвиняемые в грабеже подростки пытались пронести наркотики в здание суда в Екатеринбурге
16 марта 2017, 11:30Происшествия
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Накануне в Екатеринбурге 17-летние парни принесли в суд наркотики. Как сообщает Е1, подростки были вызваны в суд для беседы с психологом: они проходят обвиняемыми по статье «грабеж».
Сюжеты: Екатеринбург
Во время осмотра при входе в зал судебных заседаний, молодые люди вызвали подозрение у судебного пристава – ребята странно себя вели.
У одного из подсудимых в кармане был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения и курительная трубка. Как позже показала экспертиза, вещество оказалось наркотиком.
Подростков передали полиции. Зачем они взяли с собой в суд наркотики, молодые люди не смогли объяснить. В отношении парня, у которого нашли вещество, составлен протокол по ст. 6.8 КоАП.
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