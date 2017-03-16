Подозреваемая в мошенничестве тагильчанка разыскивается полицией

Женщина подозревается в мошенничестве: предполагается, что в 2015 году она совершила хищение 36,5 тыс. руб. Возможно, женщина уже покинула пределы города.

Приметы: рост 164-168 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, губы тонкие, глаза светлые, носит очки.

Была одета: шуба светлая из натурального меха, до колен, темные кожаные сапоги на молнии.

Если Вы располагаете какой-либо информацией – просьба звонить по тел. +7 (3435) 97-68-59, +7 (912) 67-48-451 или 02.