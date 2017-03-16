Пьяный водитель получил штраф 50 тысяч рублей за избиение сотрудника ДПС в Свердловской области

На просьбы полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на машину гражданин ответил отказом. При попытке административного задержания он оказал сопротивление правоохранителям, находившимся в форменной одежде и при исполнении, и нанес одному из сотрудников ДПС несколько ударов по голове.