Пьяный водитель получил штраф 50 тысяч рублей за избиение сотрудника ДПС в Свердловской области
16 марта 2017, 10:35Происшествия
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Районный суд Камышлова вынес приговор 27-летнему жителю Пышминского района. Мужчина осужден по ч.1 ст. 318 УК РФ и приговорен к штрафу в размере 50 тыс. руб.
Мужчина, осуществлявший управление ТС в состоянии алкогольного опьянения весной прошлого года, был остановлен сотрудниками ДПС, сообщает прокуратура Свердловской области.
На просьбы полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на машину гражданин ответил отказом. При попытке административного задержания он оказал сопротивление правоохранителям, находившимся в форменной одежде и при исполнении, и нанес одному из сотрудников ДПС несколько ударов по голове.
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