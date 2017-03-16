Семь лет лишения свободы грозит двум тагильчанам за вымогательство и применение насилия

С заявлением на своих обидчиков 6 марта обратился 24-летний тагильчанин. Он рассказал, что некоторое время назад он сотрудничал с 24-летним и 27-летним молодыми людьми, которые занимались продажей наклеек на авто. Позже они в грубой форме потребовали от парня плату за выполненную работу. Причем, по их словам, долг с 7-ми тысяч рублей возрос до 31 тысячи.

Далее последовали физические угрозы. 24-летнего заявителя на автомобиле увезли к черте города и требовали деньги, применяя насилие. Злоумышленники получили от поддавшегося на угрозы тагильчанина 16 тысяч рублей.

Сейчас виновным грозит до семи лет лишения свободы. Известно, что один из обидчиков ранее был судим за имущественные преступления, другой к ответственности пока не привлекался и даже имеет постоянное место работы. До заседания суда подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде.