Зарезавший мать школьник из Екатеринбурга признан вменяемым
16 марта 2017, 12:55Происшествия
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В Екатеринбурге школьник, подозреваемый в убийстве своей матери, прошел медицинскую экспертизу, которая показала – мальчик психически здоров, но в момент совершения преступления он был в состоянии аффекта.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет ZNAK, подросток сейчас находится в детской воспитательной колонии, где ожидает суда. Правоохранителям предстоит провести еще ряд следственных мероприятий, после чего дело передадут в суд.
Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Школьник в пылу ссоры нанес своей матери ножевые ранения.
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