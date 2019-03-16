Пенсионерка подозревается в краже сумки из магазина в Новоуральске

5 марта в полицию Новоуральска поступило сообщение о пропаже сумки из камеры хранения в магазине. Имущество оценивалось в пять тысяч рублей.

Правоохранительные органы в ходе расследования вышли на 63-летнюю пенсионерку, которая ранее не была судима. Полицейские приехали по месту жительства женщины, и пенсионерка незамедлительно созналась в содеянном и отдала сумку с содержимым в целости и сохранности.

По словам женщины, в магазине она открыла ячейку и увидела сумку. Пенсионерка признается, что сама не поняла, зачем взяла чужое имущество.

Фото: МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»