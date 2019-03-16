Пожарные Тагила трижды за вечер выезжали на горение мусора в многоэтажках
Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 15 марта огнеборцы трижды выезжали на горение мусора в мусоросборниках жилых домов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первый пожар произошел в 17 часов на седьмом этаже жилого дома на Ленинградском проспекте. На площади 4 квадратных метра горел мусор. На место выезжали шесть огнеборцев на трех единицах техники, пожар был потушен за три минуты.
Следующий сигнал о горении мусора поступил в 19 часов. На площади 2 квадратных метра горел мусор в мусороприемнике на первом этаже многоэтажки на улице Зари. Тушение возгорания заняло две минуты.
Третье сообщение о горении мусора поступило в 23 часа. На улице Алапаевская на первом этаже девятиэтажки горел мусор в мусоросборнике на первом этаже. Тушение пожара длилось две минуты. На вызов выезжали шесть человек личного состава на трех единицах спецтехники, сообщает МЧС по региону.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей