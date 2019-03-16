Пожарные Тагила трижды за вечер выезжали на горение мусора в многоэтажках

Первый пожар произошел в 17 часов на седьмом этаже жилого дома на Ленинградском проспекте. На площади 4 квадратных метра горел мусор. На место выезжали шесть огнеборцев на трех единицах техники, пожар был потушен за три минуты.

Следующий сигнал о горении мусора поступил в 19 часов. На площади 2 квадратных метра горел мусор в мусороприемнике на первом этаже многоэтажки на улице Зари. Тушение возгорания заняло две минуты.