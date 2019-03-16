В Арамиле ездовая собака напала на семилетнюю девочку

В Арамиле в детском «Парке сказов» ездовая собака напала на семилетнюю девочку.
23 февраля в детском парке маламут, который использовался для оказания коммерческих услуг по катанию детей, напал на ребенка. Собака вцепилась девочке в куртку в области шеи. Мама девочки рассказала, что разъяренное животное вовремя оттащили. Собака оторвала меховой воротник с верхней одежды девочки, а также оставила несколько царапин на лице пострадавшей.
Мама девочки попросила администрацию убрать собаку с территории парка и заплатить ущерб на сумму 7 500 рублей. Спустя месяц деньги женщине не выплатили, так как владельцы животного уехали отдыхать в Казахстан.
В парке информацию об инциденте подтвердили и заверили, что сами выплатят деньги за порванную куртку. Помимо этого, администрация «Парка сказов» сказала, что приняла решение об отказе от услуг собаководов, информирует E1.ru.