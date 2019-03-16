В Арамиле ездовая собака напала на семилетнюю девочку

23 февраля в детском парке маламут, который использовался для оказания коммерческих услуг по катанию детей, напал на ребенка. Собака вцепилась девочке в куртку в области шеи. Мама девочки рассказала, что разъяренное животное вовремя оттащили. Собака оторвала меховой воротник с верхней одежды девочки, а также оставила несколько царапин на лице пострадавшей.

Мама девочки попросила администрацию убрать собаку с территории парка и заплатить ущерб на сумму 7 500 рублей. Спустя месяц деньги женщине не выплатили, так как владельцы животного уехали отдыхать в Казахстан.