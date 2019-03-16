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В Арамиле ездовая собака напала на семилетнюю девочку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Alaskan malamute 1531351 960 720

В Арамиле ездовая собака напала на семилетнюю девочку

Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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