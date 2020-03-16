На Урале в ДТП с участием пассажирского автобуса погибло три человека

Погибшие и пострадавший ехали в легковом авто. В автобусе никто не пострадал.

В ведомстве отметили, что для предупреждения возгорания автомобиля были отсоединены клеммы аккумулятора. Тела погибших будут извлечены после проведения следственных мероприятий.