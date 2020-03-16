На Урале в ДТП с участием пассажирского автобуса погибло три человека
Сегодня, 21:16ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП, в котором столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус. В результате три человека погибли и один пострадал, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла на 309 километре трассы Пермь-Екатеринбург.
Погибшие и пострадавший ехали в легковом авто. В автобусе никто не пострадал.
В ведомстве отметили, что для предупреждения возгорания автомобиля были отсоединены клеммы аккумулятора. Тела погибших будут извлечены после проведения следственных мероприятий.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей