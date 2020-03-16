В ДТП под Первоуральском с участием автобуса погиб командир взвода ГИБДД
Вчера, 21:42ПроисшествияФото: E1.RU
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В массовом ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, произошедшем вчера утром, погиб 38-летний командир взвода городской ГИБДД, сообщает «Екатеринбург в эфире».
Мужчина ехал в качестве пассажира в Kia Rio.
Сотрудник ГИБДД воспользовался системой BlaBlaCar для поиска поездки. Он ехал на день рождения своей матери, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
15 марта на трассе на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого столкнулись две иномарки и пассажирский автобус. В результате три человека погибли и один пострадал. По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса не пострадал.
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