В ДТП под Первоуральском с участием автобуса погиб командир взвода ГИБДД

Сотрудник ГИБДД воспользовался системой BlaBlaCar для поиска поездки. Он ехал на день рождения своей матери, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

15 марта на трассе на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого столкнулись две иномарки и пассажирский автобус. В результате три человека погибли и один пострадал. По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса не пострадал.