В Екатеринбурге произошел пожар на насосной станции «Водоканала»
Сегодня, 09:25ПроисшествияФото: Е1.ru
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Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар на насосной станции «Водоканала», сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Произошло возгорание в кабель-каналах под землей, затем пламя перекинулось на ангар с трансформаторной станцией. Работники предприятия долго не могли обесточить объекты, поэтому пожарные не могли приступить к работе.
Силовые кабели в кабель-каналах повреждены на площади 15 погонных метров, на площади 25 квадратных метров сгорели распределительные ячейки в помещении распределительного пункта станции. В тушении пожара принимали участие 69 сотрудников МЧС.
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Жители близлежащих домов рассказали, что остались без электричества. Количество обесточенных объектов уточняется.
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